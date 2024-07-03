Как будут отключать свет 4 июля: в ДТЭК огорчили украинцев

Об изменениях украинцев будут информировать дополнительно

В четверг, 4 июля, графики отключения света в Украине будут применять на протяжении всех суток. Экстренных отключений пока не планируется.

Об этом сообщили в ДТЭК, сославшись на распоряжение НЭК "Укрэнерго". Об изменениях будут сообщать дополнительно в Telegram-канале компании.

Информации о том, сколько очередей за раз будут подлежать отключению, нет. Также неизвестно, по сколько часов подряд не будет электроэнергии — это будет зависеть от российских обстрелов, погодных условий и других факторов.

Напомним, что 3 июля у жителей Киева по 7 часов в сутки не будет света. Как отметили в ДТЭК, причиной усиления ограничений стала жара. При этом украинцев попросили не использовать энергозатратные приборы в тот период, когда есть свет, а также напомнили, что лучше ограничить использование кондиционеров.

Вместе с тем в "Укрэнерго" обнадежили украинцев тем, что отключения света стану "более лайтовыми". Произойдет это в конце июля сразу по нескольким причинам.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как будут выключать свет зимой в Украине. По словам энергетиков, есть традиционно два сценария — более положительный и плохой.