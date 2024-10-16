"Ковер" денег нашли еще у одного должностного лица ТЦК: как он "отмазывал" уклонистов

Полицейские изъяли не только средства

В Днепре следователи разоблачили схему уклонения от мобилизации, организованную должностным лицом ТЦК и СП. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. Там отметили, чтобы реализовать сделки, руководитель одного из отделов ТЦК и СП привлек 39-летнего мужчину.

Совместно они организовали схему изготовления фиктивных справок военно-врачебной комиссии и выдачу военнообязанным временного удостоверения с отметкой о непригодности к военной службе.

В результате обысков у них изъяты деньги в разной валюте – около 33 тыс. долларов, мобильные телефоны и банковские карточки, а также фиктивные выписки из истории болезни и медицинскую документацию с 2022 по 2024 годы, флеш носители с личными данными военнообязанных и их диагнозами.

В настоящее время должностному лицу вручено сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Его 39-летний сообщник подозревается в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Обоим фигурантам грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 332 УК.

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