Пьяный адвокат мог совершить ДТП в Дрогобыче: что о нем известно (видео)

Акимива уже не впервые фиксируют пьяным за рулем

Во вторник, 17 декабря, в Дрогобыче во Львовской области произошло ДТП. Местный адвокат якобы на автомобиле BMW X6 в состоянии алкогольного и наркотического опьянения совершил аварию, въехав в припаркованный автомобиль и в стену дома.

Об этом сообщает ZAXID.NET. По данным очевидцев, речь якобы идет об Иване Якимове, который на скорости сначала врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль, после чего его автомобиль по инерции поехал дальше и влетел в соседний жилой дом, повредив стену.

Пострадал 40-летний водитель припаркованного автомобиля, стоявший рядом с автомобилем. Пострадавший, по данным полиции, получил легкие телесные повреждения.

Жена пострадавшего, которая, по ее словам, извлекала из машины виновника аварии, утверждает, что последний находится в состоянии наркотического опьянения. Женщина говорит, что он ведет себя неадекватно. Также она рассказала, что у ее мужа сломана ключица и предполагает, что у него сотрясение мозга.

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В полиции Львовщины рассказали изданию, что 39-летний водитель, совершивший ДТП, был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На него составили административные материалы за пьяное вождение и нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение имущества (ст. 130 и ст. 124 КУоАП).

Иван Акимов — что известно

Ивана Якимива уже не впервые фиксируют пьяным за рулем. В октябре 2021 года ночью его останавливали пьяным за рулем автомобиля Hundai Sonata. Он прохождение осмотра состояния опьянения он отказался. Судья Дрогобычского суда Руслана Курус закрыла дело из- за отсутствия состава административного правонарушения. В 2014 году его также останавливали пьяным за рулем. В суде он объяснил, что выпил бутылку пива, после чего отгонял машину в гараж. Тогда судья Андрей Ивасовка закрыл дело, ограничившись устным замечанием.

"Иван Якимив работал помощником судьи Дрогобычского горрайонного суда Руслана Дубеля. В мае 2016 года Ивана Акимова и его сообщника задержали за вымогательство в 1 тыс. долларов взятки, тогда он свою вину признал. Суд наказал его штрафом в 20,4 тыс. грн. Также адвокат Иван Якимив является фигурантом уголовного производства о злоупотреблении влиянием. В апреле 2023 года его задержали на взятке от потенциального уклоняющегося. За деньги адвокат обещал военнообязанному помочь в получении отсрочки от мобилизации", — говорится в издании.

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