Пʼяний адвокат міг скоїти ДТП у Дрогобичі: що про нього відомо (відео)

Якиміва вже не вперше фіксують п’яним за кермом

У вівторок, 17 грудня, у Дрогобичі на Львівщині сталась ДТП. Місцевий адвокат нібито на автомобілі BMW X6 у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння вчинив аварію, в’їхавши в припаркований автомобіль та у стіну будинку.

Про це повідомляє ZAXID.NET. За даними очевидців, мова нібито йде про Івана Якиміва, який на швидкості спочатку врізався у припаркований на узбіччі дороги автомобіль, після чого його автомобіль за інерцією поїхав далі та влетів у сусідній житловий будинок, пошкодивши стіну.

Постраждав 40-річний водій припаркованого авто, який стояв поруч з автомобілем. Постраждалий, за даними поліції, отримав легкі тілесні ушкодження.

Дружина постраждалого, яка, за її словами, діставала з машини винуватця аварії, стверджує, що останній перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Жінка каже, що він поводиться неадекватно. Також вона розповіла, що в її чоловіка зламана ключиця та припускає, що в нього струс мозку.

Обережно! На відео присутня нецензурна лайка.

У поліції Львівщини розповіли виданню, що 39-річний водій, який вчинив ДТП, був у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. На нього склали адміністративні матеріали за п’яне водіння та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна (ст. 130 та ст. 124 КУпАП).

Іван Якимів — що відомо

Івана Якиміва вже не вперше фіксують п’яним за кермом. У жовтні 2021 року вночі його зупиняли п’яним за кермом автомобіля Hundai Sonata. Він проходження огляду на стан сп’яніння він відмовився. Суддя Дрогобицького суду Руслана Курус закрила справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення. У 2014 року його також зупиняли п’яним за кермом. У суді він пояснив, що випив пляшку пива, після чого відганяв машину в гараж. Тоді суддя Андрій Івасівка закрив справу, обмежившись усним зауваженням.

"Іван Якимів працював помічником судді Дрогобицького міськрайонного суду Руслана Дубеля. У травні 2016 року Івана Якиміва та його спільника затримали за вимагання 1 тис. доларів хабара, тоді він свою провину визнав. Суд покарав його штрафом у 20,4 тис. грн. Також адвокат Іван Якимів є фігурантом кримінального провадження про зловживання впливом. У квітні 2023 року його затримали на хабарі від потенційного ухилянта. За гроші адвокат обіцяв військовозобов’язаному посприяти в отриманні відстрочки від мобілізації", — йдеться у виданні.

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині підлітки жорстоко познущались з однолітка.