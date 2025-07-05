Опасный хищник был замечен в центре Львова. Почему от него нужно держаться как можно дальше (видео)

Они несут угрозу для людей и животных

Во Львове в центре города увидели опасного хищника. Это животное может быть переносчиком смертельной для людей болезни.

Об этом сообщают местные каналы. Заметим, что неизвестно, когда именно было замечено животное, однако речь идет о лисе.

"Лис теперь можно встретить во Львове не только на улицах и в парках, но и в ресторанах", — говорится в сообщении.

На видео видно, что лиса бегала между столиками на уличной зоне ресторана. Животное было испуганное и худое, но все же решилось подойти настолько близко к людям.

В комментариях людей беспокоит то, что лиса, которая может быть переносчиком бешенства, так свободно бродит по городу и ресторанам. Многие пользователи отметили, что своих любимцев следует вакцинировать и держать подальше от диких животных.

Такое поведение может указывать на два фактора: животное проголодалось и искало чем поживиться или его нервная система повреждена в результате бешенства. Заметим, что лисы – переносчики бешенства. Эта вирусная опасная болезнь протекает у них латентно, то есть без симптомов и не вызывает гибели так часто, как у других видов животных.

Добавим, что бешенство – особенно опасное смертельное вирусное заболевание. Оно характеризуется поражением нервной системы и заканчивается летально. Бешенством болеют животные и человек, лекарств против этой болезни нет. Есть только вакцины, которые применяют для профилактики и лечения.

Переносчиками бешенства являются больные дикие животные, у которых течение обычно бессимптомное. Инфицирование происходит при укусах, царапинах и контакте инфицированной слюны с открытыми ранами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лису заметили на Волыни у сахарного завода.