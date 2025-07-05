Небезпечного хижака помітили в центрі Львова. Чому від нього треба триматись якомога далі (відео)

Вони несуть загрозу для людей і тварин

У Львові в центрі міста побачили небезпечного хижака. Ця тварина може бути переносником смертельної для людей хвороби.

Про це повідомляють місцеві канали. Зауважимо, що достеменно невідомо, коли саме було помічено тварину, однак йдеться про лисицю.

"Лисиць тепер можна зустріти у Львові не лише на вулицях і в парках, а й у ресторанах", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що лисиця бігала між столиками на вуличній зоні ресторану. Тварина була налякана та худа, але все ж наважилась підійти настільки близько до людей.

У коментарях людей непокоїть те, що лисиця, яка може бути переносником сказу, так вільно блукає містом та ресторанами. Чимало користувачів наголосили, що своїх улюбленців слід вакцинувати і тримати подалі від диких тварин.

Така поведінка може вказувати на два фактори: тварина зголодніла і шукала чим поживитись, або її нервова система пошкоджена внаслідок сказу. Зауважимо, що лиси — переносники сказу. Ця вірусна небезпечна хвороба перебігає у них латентно, тобто без симптомів і не викликає загибель так часто, як у інших видів тварин.

Додамо, що сказ — особливо небезпечне смертельне вірусне захворювання. Воно характеризується ураженням нервової системи і закінчується летально. На сказ хворіють тварини та людина, ліків проти цієї хвороби немає. Наразі є лише вакцини, які застосовують для профілактики та лікування.

Переносниками сказу є хворі дикі тварини, у яких перебіг зазвичай безсимптомний. Інфікування відбувається під час укусів, подряпин та контакту інфікованої слини з відкритими ранами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лисицю помітили на Волині біля цукрового заводу.