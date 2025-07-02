Дикого хищника заметили на пляже в Одессе: почему от него стоит держаться подальше (видео)

Эти хищники известны тем, что могут быть разносчиками опасных заболеваний

Из-за боевых действий в Украине многие экосистемы оказались разрушенными, а их обитателям пришлось перебраться в другие места. Из-за этого дикие животные в последние годы забредают даже в крупные города, чем вызывают удивление у местных жителей.

Например, в начале июля дикая лиса появилась на пляже в Одессе, где облюбовала один из лежаков. Кадрами, на которых видно времяпровождение мелкого хищника, поделился telegram-канал "Подслушано Одесса".

"Даже лиса на море, а ты — нет", — говорится в шутливой подписи к видео.

В комментариях люди отметили, что животное выглядит истощенным, а другие предположили, что из-за активного использования ядов, в полях для них не осталось мелкой добычи.

Стоит отметить, что сообщения о лисицах в Одессе начали массово появляться в мае. Как минимум одна из них поселилась в районе Трассы Здоровья и регулярно попадала в кадры горожан. Примечательно, что эта локация с трех сторон окружена застройкой, а с четвертой упирается в море. То есть, чтобы до нее добраться, необходимо было пройти через весь город.

Лисицы могут оседать в городах не только из-за нехватки пищи в естественной среде обитания, но и по более прагматичным причинам. Поскольку в городах отсутствуют крупные хищники, то среди людей им находиться может быть безопасней, чем в дикой природе. Кроме того, не стоит забывать, что лисы — оппортунисты, которые могут кушать, всё что посчитают съедобным. Из-за этого, они очень легко приспосабливаются к жизни в больших городах, где могут питаться из мусорных баков всем тем, что выбрасывают люди.

Подобная привычка нередко приводит к тому, что они становятся разносчиками опасных болезней, среди которых бешенство, наверное, самая опасная.

Как сообщалось ранее, лисицы в Одессе попадали на глаза людей и в 2024 году. Например, одна из таких была замечена блогером Михаилом Лебигой, когда та украла у его друга тапок.