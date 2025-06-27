В киевском супермаркете заметили пушистого хищника: видео очаровало украинцев
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Этих животных редко держат дома
В одном из супермаркетов Киева посетители заметили необычного "покупателя". В продуктовой тележке удобно устроилась серая норка.
Видео с пушистым хищником опубликовали местные телеграм-каналы. На кадрах видно, как животное спокойно лежит в корзине, будто ждет, пока его кто-то прокатит между полками с товарами.
Этот ролик очаровал пользователей сети. В комментариях пишут, что это милое животное и вполне домашнее.
Для справки
Норки – это мелкие полуводные хищные млекопитающие из семьи куньих, связанные с ласками, выверками и выдрами. Существует два основных вида – американская и европейская норка.
В природе они обитают у водоемов – рек, ручьев, озер. Они едят рыбу, земноводных, грызунов, птиц и ракообразных.
Размеры: длина тела примерно 40-60 см (включая хвост), вес около 0,6-1 кг — чрезвычайно ловкие и выносливые животные.
Кое-кто держит норку дома, хотя это довольно редко и требует больших усилий. Есть как "дикие" норки, так и "домашние", разведенные на пушных фермах.
Однако в отличие от одомашненных животных, норок не разводили специально для компаний; их характер может оставаться агрессивным и непредсказуемым, они могут укусить или поцарапать.
Ранее "Телеграф" писал, что в харьковском трамвае заметили неожиданного хищного пассажира. В сети прокомментировали инцидент.