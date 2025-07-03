Украинцы заметили на улицах города опасного хищника: есть угроза не только для людей (видео)

От этого животного лучше держаться подальше

На Волыни заметили опасное животное, которое переносит смертельное для людей заболевание. Речь идет о лисе.

Об этом сообщает местный паблик Луцка. Заметим, что когда именно было замечено животное, неизвестно, однако видео появилось в сети 3 июля.

"Ничего необычного. Лисичка отдыхает на заборе в районе сахарного завода. Говорят, несла в зубах курицу", — говорится в сообщении.

На видео видно, как лиса сидит на заборе у большого здания. Заметим, что животное довольно худое, а это характерно для летнего времени. Однако удивляет тот факт, что дикое животное не просто бродило по окрестностям города, а было у завода.

Такое поведение может указывать на два фактора: животное проголодалось и искало чем поживиться, или его нервная система повреждена в результате бешенства. Заметим, что лисы – переносчики бешенства. Эта вирусная опасная болезнь протекает у них латентно, то есть без симптомов и не вызывает гибели так часто, как у других видов животных.

Добавим, что бешенство – особенно опасное смертельное вирусное заболевание. Оно характеризуется поражением нервной системы и заканчивается летально. Бешенством болеют животные и человек, лекарств против этой болезни нет. Есть только вакцины, которые применяют для профилактики и лечения.

Переносчиками бешенства являются больные дикие животные, у которых течение обычно бессимптомное. Инфицирование происходит при укусах, царапинах и контакте инфицированной слюны с открытыми ранами.

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