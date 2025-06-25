Укр

Во Львове заметили необычного и редкого хищника: он разбудил местного жителя (видео)

Автор
Марта Иваненко
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Автор
Львов поразил краснокнижный сапсан
Львов поразил краснокнижный сапсан. Фото Pixabay

Пернатый "гость", вероятно, исследовал территорию или искал место для гнезда — такие особи все чаще встречаются на высотках

Окружающий мир переполнен неожиданными моментами, способными сделать любой день особенным. Так, во Львове заметили сапсана — одну из самых быстрых хищных птиц на планете.

Данное видео было опубликовано в местном Telegram-канале. Житель города проснулся от неожиданного крика над окном — оказалось, его дом облюбовал сам сокол, еще считающийся редким.

Чем известен сапсан

Сапсан – птица размером с серую ворону, с темным серым оперением, светлым брюхом и характерными "усами" – темными полосами под глазами. В Украине водится несколько подвидов сапсана: обычный, кавказский и тундровый. Первые два редко гнездятся, а тундровый встречается преимущественно во время миграций.

Сокол сапсан, который имеет вид
Сокол сапсон

Этот сокол славится как самая быстрая птица в мире: во время атаки на добычу она может развивать скорость более 300 км/ч, поражая жертву чрезвычайной силой удара. Охотится сапсан преимущественно на средних по размеру птиц, таких как голуби, скворцы и утки.

В Украине сапсан гнездится преимущественно в Карпатах и Крымских горах, а также встречается во время миграций по всей стране. Из-за сокращения численности в прошлом веке птица занесена в Красную книгу Украины и охраняется законом. Сейчас популяция начала медленно восстанавливаться, а в некоторых городах сапсаны даже выбирают для гнездования крыши высотных построек.

Этот неожиданный утренний визит стал напоминанием о том, насколько богат и разнообразен мир природы, который существует совсем рядом с нами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине редко, но все же гнездится розовый скворец — один из редких видов скворцов в нашей стране.

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#Львов #Красная книга #Птицы