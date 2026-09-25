Необычный жест Трампа на встрече с Зеленским вызвал споры: что он мог показать (видео)

Какой жест показал президент США

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В соцсетях активно обсуждают жест, который президент США Дональд Трамп показал после того, как пожал руку президенту Украины Владимиру Зеленскому 22 сентября 2026 года в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. После рукопожатия Трамп на мгновение показал два пальца, направленных вниз, а затем повернул руку на ногу.

В сети это движение активно обсуждают и шутят о том, что президент США якобы подал знак масонам. "Телеграф" собрал несколько интересных версий того, что мог означать этот жест.

Сигнал для охраны

Одно из возможных объяснений – Трамп мог подать незаметный сигнал своей охране или организаторам встречи. В частности, такое движение теоретически могло означать, что встреча завершена и представителям прессы пора покинуть помещение.

Знак победы или мира

Другая версия связана с историческим значением жеста V, образуемого указательным и средним пальцами.

Как объясняет History, этот знак приобрел популярность во время Второй мировой войны как символ победы. Впоследствии, в 1960-х годах, его начали активно использовать участники антивоенного движения в США, придав ему значение мира.

Поэтому не исключено, что движение Трампа можно воспринимать как вариацию знакомого жеста. Однако традиционный знак V обычно показывают поднятыми пальцами, в то время как американский президент направил их вниз.

Уинстон Черчилль показывает знак победы

Жест по байкерской культуре

Еще одну интересную трактовку можно найти в байкерской культуре. Там два пальца, направленных вниз, используют как приветствие между мотоциклистами.

Этот жест символизирует пожелание безопасной дороги. Мотоциклисты опускают два пальца вниз, желая друг другу держать оба колеса на земле. Отсюда и происходит выражение — "two wheels down", то есть "два колеса внизу".

Байкерский жест

В мотоциклетной среде такое движение также является коротким невербальным приветствием. Он может означать взаимное уважение.

А если это просто случайное движение?

Не стоит исключать и самое простое объяснение: движение пальцев могло быть самопроизвольным. Например, из-за кратковременного сокращения мышц кисти или обычного изменения положения руки после рукопожатия.

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