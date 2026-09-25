Вас обогнали и показали пальцем в воздухе: что пытается сказать водитель

Увидели такой знак – немедленно попытайтесь съехать на обочину

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На дороге водители иногда предупреждают друг друга об опасности не словами, а жестами. Некоторые из них легко понять, а вот необычный знак может оставить водителя в догадках.

Если автомобиль вас обогнал, а его водитель стал рисовать пальцем круг в воздухе, стоит обратить на это внимание. Таким жестом могут сообщать, что у вашей машины спущено или повреждено колесо, объясняет "Телеграф".

В такой ситуации не следует продолжать движение, не проверив автомобиль. После того, как вам показали этот знак, лучше найти безопасное место для остановки и осмотреть все колеса.

Даже если при движении машина ведет себя обычно, проблема с шиной может быть неочевидной сразу. Последующая езда на спущенном колесе может повредить не только шину, но и другие элементы автомобиля.

Потому незнакомый жест от другого водителя не стоит сразу игнорировать. Если можно безопасно остановиться, лучше потратить несколько минут на проверку колес и только после этого продолжать дорогу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что означает популярный жест двумя пальцами, которые часто используют водители на дороге.