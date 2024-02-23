Обогатился на 14 млн гривен во время войны: СБУ разоблачила на коррупции должностного лица Минобороны (фото)

Коррупционер приобрел две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо в Киеве, а также три автомобиля премиум-класса

Правоохранители разоблачили чиновника Минобороны в незаконном приобретении и подаче заведомо ложной информации в декларацию. В частности, в 2022-2023 годах он купил и переписал на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк на 14 млн гривен.

Об этом идет речь на сайте Национальной полиции Украины. Официально имени чиновника не называют, однако в сети отмечают, что должность начальника Главного управления капитальных вложений Министерства обороны занимает Юрий Лисовский.

Следователями было установлено, что мужчина 1962 года рождения, работая руководителем одного из управлений Министерства обороны Украины, отметил в ежегодных декларациях за предыдущие годы информацию о своих денежных сохранениях, которые почти на 14 миллионов гривен превышают его законные доходы.

Известно, что за эти деньги он приобрел две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо в Киеве, а также купил три автомобиля премиум-класса. Все это потом фигурант "переписал" на свою гражданскую жену, а на себя оформил доверенность по управлению этим имуществом.

Кроме того, чиновник внес в декларацию за 2022 год заведомо ложные сведения, скрывая имеющиеся у него более 3 млн гривен, а еще 3,5 млн грн – хранил у гражданской жены.

Ему сообщено о подозрении по двум статьям: незаконному обогащению и декларированию недостоверной информации.

"Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - добавили в отделе коммуникации полиции Киева.

Ранее "Телеграф" сообщал, что суд снова не избрал меру пресечения бывшему председателю Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому, обвиняемому в завладении конфискованных государством нефтепродуктов.