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Драки с полицией, баррикады и перечный газ: как в Германии прошли протесты "Поколения Z"

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Протесты прошли в крупных городах Германии Новость обновлена 31 октября 2026, 22:26
Протесты прошли в крупных городах Германии. Фото Коллаж "Телеграфа"

По предварительным оценкам, количество людей на акциях оказалось ниже, чем ожидали организаторы

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В субботу, 31 октября, в Германии прошли массовые протесты молодежи против повышенной стоимости жизни и социальной несправедливости. В некоторых городах требовали отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца и выступали против призыва на военную службу.

Об этом пишут Reuters и немецкие издания Tagesschau и DIE ZEIT. В некоторых городах протестующие вступали в силовое противостояние с полицией.

Протесты организовало движение "Поколение Z решает". Акции были запланированы в 34 городах Германии — Берлине, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Майнце, Кельне, Мюнхене, Нюрнберге, Эрфурте, Магдебурге, Дрездене и Лейпциге.

Протестующие призвали к мерам по борьбе с ростом стоимости жизни, содействию социальной справедливости и усилению защиты климата. Также они потребовали повысить финансирование школ, особенно тех, где учатся люди с ментальными расстройствами. Среди прочего "зуммеры" выступили против сокращения социального обеспечения и призыва на военную службу. На плакатах можно было увидеть разные лозунги, в частности, "Образование вместо стрельбы" и "Нет призыву".

Акции организовало движение "Поколение Z решает"
Акции организовало движение "Поколение Z решает". Фото DW

"Мы здесь сегодня, чтобы бороться за мир и свободу, а не за войну и принуждение. Самое важное для нас — это лучшая поддержка систем здравоохранения и образования. Мы против обязательной военной службы и за более справедливое распределение налоговой нагрузки", — заявила представитель движения Лина Фридрих.

Участники акции протеста в Берлине, 31.10.2026
Участники акции протеста в Берлине, 31 октября 2026 года. Фото AP/Ebrahim Noroozi

Больше всего людей собралось в Берлине – около 5 тысяч. В Гамбурге протестующие начали строить и жечь баррикады и стреляли фейерверками в полицию, на эти атаки правоохранители ответили "силой" и применили перечный газ против демонстрантов.

Протестующая с плакатом перед Бранденбургскими воротами во время акции протеста в Берлине
Протестующая с плакатом перед Бранденбургскими воротами во время акции протеста в Берлине. Фото AP/Ebrahim Noroozi

В Кельне демонстрацию разогнала полиция из-за нарушений со стороны митингующих — демонстранты одевали маски, чтобы закрыть свои лица. Также демонстранты бросали фейерверки в полицейских.

Акция в Кельне была прекращена полицией
Акция в Кельне была прекращена полицией. Фото DW

В Мюнхене на протесты вышли 4 тысячи человек, во Франкфурте — 1500 человек. В Лейпциге численность протестующих составила около 2 тысяч человек. Довольно часто звучали призывы к отставке канцлера Фридриха Мерца. Молодежь жалуется, что якобы из-за его политики в Германии снизилось качество жизни.

Организаторы акций заявили, что на протесты онлайн зарегистрировалось более 182 тысяч человек по всей Германии. Полиции от количества людей на акциях отсутствует, однако отмечается, что в некоторых городах их количество значительно ниже оценки организаторов протестов.

Немецкая молодежь недовольна качеством жизни
Немецкая молодежь недовольна качеством жизни. Фото DW.
Немецкая молодежь недовольна качеством жизни
Немецкая молодежь недовольна качеством жизни. Фото DW.

В преддверии акций немецкие предприниматели закрыли свои заведения и забивали витрины фанерой. В частности, в Берлине магазины, работающие на торговом бульваре Курфюрстендамм, закрывались из-за того, что мимо них должна была пройти протестная акция.

Во Франкфурте магазины люксовых брендов закрывались из-за акций протеста
Во Франкфурте магазины люксовых брендов закрывались из-за акций протеста. Фото Tagesschau

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Париж после протестов судного дня.

Теги:
#ФРГ #Полиция #Акции #Протесты #Молодежь #Стычки