Драки с полицией, баррикады и перечный газ: как в Германии прошли протесты "Поколения Z"

По предварительным оценкам, количество людей на акциях оказалось ниже, чем ожидали организаторы

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В субботу, 31 октября, в Германии прошли массовые протесты молодежи против повышенной стоимости жизни и социальной несправедливости. В некоторых городах требовали отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца и выступали против призыва на военную службу.

Об этом пишут Reuters и немецкие издания Tagesschau и DIE ZEIT. В некоторых городах протестующие вступали в силовое противостояние с полицией.

Протесты организовало движение "Поколение Z решает". Акции были запланированы в 34 городах Германии — Берлине, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Майнце, Кельне, Мюнхене, Нюрнберге, Эрфурте, Магдебурге, Дрездене и Лейпциге.

Протестующие призвали к мерам по борьбе с ростом стоимости жизни, содействию социальной справедливости и усилению защиты климата. Также они потребовали повысить финансирование школ, особенно тех, где учатся люди с ментальными расстройствами. Среди прочего "зуммеры" выступили против сокращения социального обеспечения и призыва на военную службу. На плакатах можно было увидеть разные лозунги, в частности, "Образование вместо стрельбы" и "Нет призыву".

Акции организовало движение "Поколение Z решает". Фото DW

"Мы здесь сегодня, чтобы бороться за мир и свободу, а не за войну и принуждение. Самое важное для нас — это лучшая поддержка систем здравоохранения и образования. Мы против обязательной военной службы и за более справедливое распределение налоговой нагрузки", — заявила представитель движения Лина Фридрих.

Участники акции протеста в Берлине, 31 октября 2026 года. Фото AP/Ebrahim Noroozi

Больше всего людей собралось в Берлине – около 5 тысяч. В Гамбурге протестующие начали строить и жечь баррикады и стреляли фейерверками в полицию, на эти атаки правоохранители ответили "силой" и применили перечный газ против демонстрантов.

Протестующая с плакатом перед Бранденбургскими воротами во время акции протеста в Берлине. Фото AP/Ebrahim Noroozi

В Кельне демонстрацию разогнала полиция из-за нарушений со стороны митингующих — демонстранты одевали маски, чтобы закрыть свои лица. Также демонстранты бросали фейерверки в полицейских.

Акция в Кельне была прекращена полицией. Фото DW

В Мюнхене на протесты вышли 4 тысячи человек, во Франкфурте — 1500 человек. В Лейпциге численность протестующих составила около 2 тысяч человек. Довольно часто звучали призывы к отставке канцлера Фридриха Мерца. Молодежь жалуется, что якобы из-за его политики в Германии снизилось качество жизни.

Организаторы акций заявили, что на протесты онлайн зарегистрировалось более 182 тысяч человек по всей Германии. Полиции от количества людей на акциях отсутствует, однако отмечается, что в некоторых городах их количество значительно ниже оценки организаторов протестов.

Немецкая молодежь недовольна качеством жизни. Фото DW.

Немецкая молодежь недовольна качеством жизни. Фото DW.

В преддверии акций немецкие предприниматели закрыли свои заведения и забивали витрины фанерой. В частности, в Берлине магазины, работающие на торговом бульваре Курфюрстендамм, закрывались из-за того, что мимо них должна была пройти протестная акция.

Во Франкфурте магазины люксовых брендов закрывались из-за акций протеста. Фото Tagesschau

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