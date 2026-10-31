Троещина в темноте: как выглядит самый большой спальный массив Киева во время блэкаута (репортаж Яна Доброносова)

Улицы темные и безлюдные

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Киев, как и другие регионы государства, живет в режиме графиков отключений света вследствие российских атак по энергосистеме Украины. Из-за этого один из самых известных жилых массивов украинской столицы — Троещина, погрузился в полную тьму.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит эта местность в условиях блэкаута. На фото он передал атмосферу и настроение, царящие там в этот вечер.

Жилые дома без освещения молчаливыми тенями нависают над улицами Троещины. Кое-где заметны освещенные окна квартир, которые ярко выделяются в осенней темноте.

Освещенные окна в домах ярко видны на фоне темноты. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Освещенные окна в домах ярко видны на фоне темноты. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Освещенные окна в домах ярко видны на фоне темноты. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Освещенные окна в домах ярко видны на фоне темноты. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Уличные фонари тоже не светят. Однако возле магазинов и кафе видны яркие "островки" света от их автономного освещения.

На улицах свет заметен только у кафе и магазинов. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На улицах свет заметен только у кафе и магазинов. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Дороги Троещины также погружены во тьму. Ее на несколько секунд "разрушают" лишь фары автомобилей и общественного транспорта, которые периодически проезжают мимо.

Дороги освещают только фары транспорта и авто. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Дороги освещают только фары транспорта и авто. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Дороги освещают только фары транспорта и авто. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Троещина без света. Вчера был в Днепре — света нет. Вернулся домой, в Киев, — и здесь тоже нет света", — написал Ян Доброносов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит энергостойкий ЖК в Киеве, которому не страшны отключения света.