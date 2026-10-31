Поглотитель влаги почти не собирает воду: в чем причина

Результат напрямую зависит от того, где установлен поглотитель влаги

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Поглотитель влаги часто покупают в надежде избавиться от влажности в комнатах, конденсата на окнах или подсушить самый сырой угол в квартире. Но этот способ помогает не всегда.

Как объясняет TheCoolist, эффективность контейнера с кристаллами зависит от окружающего воздуха. Лучше всего он работает в шкафах, тумбах и отсеках для хранения, куда не поступает постоянный поток воздуха снаружи.

Почему контейнер не справляется со всей комнатой

Такие поглотители влаги обычно содержат хлорид кальция – соль, которая притягивает водяной пар из воздуха. Кристаллы впитывают влагу и постепенно растворяются, а солевой раствор стекает в нижнюю часть ёмкости. Устройство работает пассивно: оно осушает только воздух, который проходит рядом.

В открытой комнате влага постоянно поступает

с дыханием людей

из кухни

с улицы

Небольшой контейнер не успевает справляться с такой нагрузкой. У открытого окна или дверного проёма ему ещё сложнее: оттуда непрерывно поступает влажный воздух.

В замкнутом пространстве работы у поглотителя гораздо меньше: сначала соль забирает влагу из ограниченного объёма воздуха, а затем поддерживает его более сухим. В шкафах без вентиляции сырой воздух часто застаивается у стен. Из-за этого одежда приобретает затхлый запах.

Куда поставить поглотитель влаги

Поставьте его на полку примерно на средней высоте, а не на пол. Тёплый воздух удерживает больше влаги и поднимается выше, поэтому кристаллы лучше контактируют там с влажным воздухом. Если одна сторона шкафа примыкает к холодной наружной стене, поставьте контейнер у неё: влага сначала конденсируется на холодных поверхностях.

Оставьте вокруг ёмкости несколько сантиметров свободного пространства. Не придвигайте её вплотную к стенке и не зажимайте между плотно развешенными вещами: без движения воздуха поглотитель работает хуже. Дверцы шкафа держите закрытыми, иначе из комнаты внутрь будет постоянно поступать новая влага.

Влагопоглотитель эффективнее работает в небольшом закрытом пространстве Источник: Сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Контейнер должен стоять устойчиво, в недоступном для детей и животных месте. Скапливающийся раствор раздражает кожу и вызывает коррозию металла. Если ёмкость опрокинется, жидкость не должна попасть на одежду и ценные вещи. Отработанный раствор слейте в канализацию, промыв её большим количеством воды.

Когда перестановка уже не поможет

Пассивный поглотитель можно использовать в шкафу, под мойкой, в сундуке для хранения или в автомобиле. Он убирает влагу из небольших закрытых зон, куда плохо доходит сухой воздух от осушителя.

Если сырость ощущается во всей комнате или подвале, одного контейнера не хватит, где бы он ни стоял. Для такого объёма нужен осушитель воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как уменьшить влажность в комнатах без использования дорогого осушителя.