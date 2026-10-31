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Слабосоленая красная рыба: сколько соли и сахара нужно для филе

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Слабосоленую красную рыбу можно приготовить дома
Слабосоленую красную рыбу можно приготовить дома. Фото Згенеровано ШІ, "Телеграф"

Понадобятся только рыба, соль и немного сахара

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Слабосоленая красная рыба подходит для бутербродов, салатов и праздничных закусок. Ее можно не покупать в магазине – филе легко засолить дома, и подготовка займет совсем немного времени. Главное – правильно выбрать рыбу и соблюсти пропорции соли и сахара.

Своим рецептом поделилась блогер Альона Карпюк в Instagram.

"Это очень простой рецепт малосоленой рыбки – 5 минут на подготовку, а дальше остается только подождать", – рассказала она.

Как выбрать красную рыбу для засолки

Выберите филе, предназначенное для употребления без термической обработки. Одной лишь свежести недостаточно: слабый посол не уничтожает паразитов и болезнетворные микроорганизмы. Рыба должна пройти надлежащую подготовку для употребления в сыром виде и храниться в холоде.

Мякоть должна быть упругой, без

  • слизи
  • резкого неприятного запаха
  • подсохших краев

Оценивайте состояние филе, а не только яркость его цвета. Для засолки удобно взять целый кусок с кожей – его легко равномерно натереть со всех сторон. Замороженное филе размораживайте в холодильнике.

Перед засолкой проведите пальцами вдоль мякоти, чтобы найти мелкие косточки, и осторожно извлеките их пинцетом.

Рука держит кусок красной рыбы с кожей над стеклянной емкостью, позади видны авокадо, терка и тарелка
Для домашней засолки понадобится кусок красной рыбы с кожей Источник: скриншот alionakarpiuk/Instagram

Как приготовить слабосоленую красную рыбу

Для засолки одной порции понадобится:

  • 400 г красной рыбы
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ч. л. сахара с горкой

Удалите косточки и тщательно промокните рыбу бумажным полотенцем. Отдельно смешайте соль с сахаром и распределите смесь по всей поверхности филе. Натрите мякоть и боковые стороны куска, не оставляя необработанных участков.

Переложите рыбу в контейнер кожей вверх и плотно закройте крышкой. Поставьте в холодильник на 8–12 часов. В течение всего времени засолки филе должно оставаться в холоде.

Когда пройдет необходимое время, откройте контейнер и слейте выделившуюся жидкость. Протрите поверхность рыбы бумажным полотенцем. Карпюк завершает приготовление именно так – готовое филе не промывает водой.

Как нарезать и с чем подавать

Подавайте слабосоленую красную рыбу охлажденной, нарезав тонкими ломтиками. Ее можно подать как отдельную закуску: нежная маслянистая рыба не требует сложного гарнира или насыщенного соуса.

На завтрак или перекус приготовьте бутерброды со сливочным сыром и авокадо. Рыба также хорошо сочетается с салатами и закусками. Ее вкус дополнит легкая заправка из лимонного сока и оливкового масла.

Три бутерброда с красной рыбой, авокадо, сливочным сыром и укропом на тарелке
Малосольная красная рыба подходит к бутербродам Источник: Сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Для свежего травяного акцента добавьте при подаче несколько листочков мяты или кинзы. Бутерброды собирайте, а салат заправляйте ближе к подаче. Оставшуюся рыбу храните в закрытом контейнере в холодильнике.

Как сообщал "Телеграф", части лосося отличаются жирностью, вкусом и стоимостью, поэтому самый дорогой кусок не обязательно будет лучшим выбором.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Красная рыба