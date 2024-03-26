Взятка в 100 тысяч долларов главе военной администрации Сум: СБУ задержала двух депутатов

Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

Во вторник, 26 марта, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили на взятке двух местных депутатов. Они пытались подкупить начальника Сумской городской военной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба САП. В настоящее время должность главы СМВА занимает Алексей Дрозденко.

Детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ разоблачили двух депутатов Сумского областного совета, один из которых одновременно занимает должность главного врача местного медицинского учреждения, на предложения и предоставлении 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Эти средства депутаты предлагали начальнику Сумской городской военной администрации за объединение двух медицинских учреждений, что обеспечило бы увеличение финансирования.

Кроме того, депутаты хотели, чтобы один из них был назначен на должность главного врача этой объединенной больницы. Также они обещали предоставлять должностным лицам военной администрации 10-20% от выделенного объема бюджетного финансирования созданного медучреждения.

Депутаты были задержаны на "горячем" сразу после предоставления ими первой части оговоренных средств 50 тыс. дол. США. Предварительная правовая квалификация действий задержанных – 4 ст. ст. 369 УК Украины.

Следует отметить, что по данным источников "Телеграфа", задержанные депутаты входили во фракцию ВО "Батькивщина" в Сумском областном совете. В свою очередь местное издание "Данкор онлайн" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что речь идет о депутатах облсовета Владимире Поцелуеве, который и претендовал на должность директора объединенной больницы, и Магомеде Галаеве.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении городского головы Сум Александра Лысенко. Его и директора Департамента инфраструктуры Сумского городского совета подозревают в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.