Хабар у 100 тисяч доларів голові військової адміністрації Сум: СБУ затримала двох депутатів

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У вівторок, 26 березня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на хабарі двох місцевих депутатів. Вони намагались підкупити начальника Сумської міської військової адміністрації.

Про це повідомила пресслужба САП. Наразі посаду голови СМВА обіймає Олексій Дрозденко.

Зазначається, що детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ викрили двох депутатів Сумської обласної ради, один з яких одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевого медичного закладу, на пропозиції та наданні 100 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Ці кошти депутати пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за об’єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування.

Крім того, депутати хотіли, щоб одного з них було призначено на посаду головного лікаря цієї об’єднаної лікарні. Також вони обіцяли надавати посадовцям військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.

Депутатів було затримано на "гарячому" одразу після надання ними першої частини обумовлених коштів 50 тис. дол. США. Попередня правова кваліфікація дій затриманих – 4 ст. ст. 369 КК України.

Варто зазначити, що за даними джерел "Телеграфа", затримані депутати входили до фракції ВО "Батьківщина" в Сумській обласній раді. Своєю чергою місцеве видання "Данкор онлайн" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомило, що мова йде про депутатів облради Володимира Поцелуєва, який і претендував на посаду директора об’єднаної лікарні, та Магомеда Галаєва.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно міського голови Сум Олександра Лисенка. Його та директора Департаменту інфраструктури Сумської міської ради підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в сумі 2,13 млн грн.