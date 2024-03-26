Миллионная взятка для мэра Сум: в деле произошел важный поворот

Фигурантам дела грозит от 5 до 10 лет тюрьмы

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении городского головы Сум Александра Лысенко. Его и директора Департамента инфраструктуры Сумского городского совета подозревают в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. Как установило следствие, деньги подозреваемые требовали за принятие решения об установлении тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздании искусственных препятствий в деятельности предприятия.

2 октября 2023 года после передачи последнего транша в сумме 1,4 млн грн должностных лиц задержали "на горячем". На следующий день НАБУ и САП им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, 4 октября 2023 года суд принял решение по содержанию Лысенко под стражей до 2 декабря с альтернативой внесения залога. Впоследствии он вышел под залог в размере 3 миллионов гривен. Сам мэр заявляет, что взятки не получал.