"Уважаю Путина, работаю на Россию": в Одессе пожилой мужчина поразил признаниями (видео)

Восхищением российского диктатора "ждун" не ограничился

В Одессе мужчина пожилого возраста откровенно рассказал об уважении к российскому диктатору Владимиру Путину. Он так же признался, что "работал и будет работать" на Россию.

Видео со "ждуном" публикуют телеграм-канал Одессы. Поддержкой Путина мужчина не ограничился, ведь начал словесно нападать на раненого военного.

"Путин — мастер спорта по дзюдо, за это я его и уважаю", — говорит мужчина в видео. И добавляет привычные наративы Кремля про войска НАТО, которые бомбят и захватят Донбасс. Мол, что такого в том, что россияне обстреливают мирные дома и убивают детей, это все, чтобы Альянс не захватил восточные регионы.

Более того, мужчина считает смерти детей "нормальными" для войны. "Ну и что, что плачут (родители — ред.)? Пускай плачут. Это война, на войне убивают", — сказал "ждун".

Отметим, что речь шла об обстреле россиян 2 марта, впоследствии которого погибло 12 людей, из них 5 детей.

В другом видео мужчина уже пошел дальше "уважения к Путину" и начал оскорблять защитника Украины, который получил ранения. В этом же видео "ждун" признается в работе на Россию и говорит, что будет дальше продолжать это делать.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе преподавательница химии из лицея №73 Вера Токарева в чате учебного заведения называла "Правый сектор" неонацистами. Однако после огласки этого случая, ей пришлось срочно записывать видео с извинениями.