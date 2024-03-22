"Путин создал Землю за 7 дней": алкобойца Емельяненко высмеяли в сети

Российский спортсмен очень любит Путина

Знаменитый российский боец ММА Александр Емельяненко поддержал уроженца Чечни Хамзата Чимаева, которого не пустили на турнир в США. При этом Емельяненко приписал авторство фразы "спорт — вне политике" президенту РФ Владимиру Путину.

Соответствующий комментарий Емельяненко приводит telegram-канал бойца смешанного стиля. Александр считает, что UFC из-за политики потеряла сильно бойца.

"Думаю, что американцам, посольству и правительству нужно запомнить слова Владимира Владимировича Путина: "Спорт вне политики". Это никак не должно распространяться на спортсменов, на какие-то личные отношения с кем-то, неприязнь к кому-то

Я считаю, что они не приобрели, а потеряли. Это очень плачевно и неправильно отражается на Хамзате. У нас хорошие отношения – обязательно проговорим эту ситуацию.

Не понимаю, почему в спорт вмешивается политика. Минус в сторону Америки, минус в сторону политики, минус в сторону организации UFC, потому что она потеряла такого спортсмена", – сказал Емельяненко.

В сети лишь посмеялись над словами Емельяненко. Пользователи отметили, что глава Кремля хоть и использует фразу "спорт — вне политики", однако не является ее автором.

Напомним, Емельяненко известен благодаря своим алкоскандалам. Недавно глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремльов пообещал Александру квартиру, если спортсмен будет поддерживать форму, а также не употреблять алкоголь в течение года.