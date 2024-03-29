Захарова увидела "алхимию" в "Формуле мира" Зеленского

В очередной раз страна-террористка демонстрирует свое нежелание вести переговоры

Россия не будет участвовать в Глобальном саммите по украинской "Формуле мира", который пройдет в Швейцарии. Об этом 29 марта сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

На заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможном участии России во втором и третьем саммитах по "Формуле мира" Захарова отреагировала в своем Телеграм-канале. Мирные предложения украинской стороны Захарова назвала "алхимией".

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"По поводу "конференции в Швейцарии" и "Формулы мира". Россия не намерена участвовать в этой конференции, а "формула Зеленского" [имеется в виду украинская "Формула мира" из 10 шагов, которую поддерживают уже более 80 стран — ред.] ― это алхимия", ― написала Захарова.

Отметим, Дмитрий Кулеба дал интервью индийскому телеканалу New Delhi Television Limited. Он рассказал о важности поддержки "Формулы мира" официальным Нью-Дели. Голос Индии важен, и он может повлиять на Путина. К тому же, это увеличит шансы, что к инициативе присоединятся другие страны Глобального Юга.

Кулеба также отметил, что с Россией могут быть дипломатические контакты перед вторым и третьим саммитом в Швейцарии. Это общение будет проходить по правилам, установленным странами-участницами. Именно на эти тезисы отреагировала Захарова.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Медведев высказался о переговорах по украинской "Формуле мира". Вместо конструктивных замечаний он сделал несколько странных заявлений.