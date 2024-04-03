Женщина трощила автомобиль ТЦК: полиция прокомментировала нападение в Хмельницкой области (видео)

В ТЦК заявили, что военнослужащие ТЦК – это часть ВСУ

Полиция будет расследовать случай, когда женщина портила автомобиль сотрудников территориального центра комплектования. Это произошло в Хмельницкой области.

Правоохранители открыли административное введение по статье 173 "Мелкое хулигантство". Об этом сообщает служба по связям с общественностью Хмельницкого ОТЦК и СП.

Отмечается, что санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере 3-7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн), общественные работы на срок 40-60 часов, исправительные работы на срок 1-2 месяца за вычетом 20% заработка, административный арест сроком до 15 суток.

В ТЦК заявили, что таким образом хотят еще раз напомнить каждому, что военнослужащие ТЦК — это часть ВСУ.

"Любое противоправное действие в отношении военнослужащих будет нести за собой наказание. Не подвергайте себя опасности", — заявили в ТЦК.

Как известно, в сети появилось видео, на котором видно, как одна из женщин бьет по лобовому стеклу автомобиля защитного цвета с маркировкой белого креста. При этом мужчина в военной форме, который был на водительском месте, сбегает с места происшествия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети засветилось видео, на котором зафиксирован конфликт между гражданскими и работниками ТЦК в Киеве. Неизвестная женщина пыталась препятствовать военнослужащим в исполнении их служебных обязанностей. К ней присоединился пожилой мужчина, будучи под хмельком, замахнулся на одного из военных табуретом.