ТЦК "запаковали" 14-летнего подростка? В Одесском военкомате отреагировали на скандал (фото)

Кем были мужчины, пока неизвестно

В СМИ распространяется скандальная новость о том, что в Одесской области сотрудники ТЦК якобы "запаковали" в бус несовершеннолетнего. Военные уже отреагировали.

Речь идет об истории, которую распространило местное издание "Бессарабия INFORM". В материале журналистов говорилось о том, что в селе Приозерное Измаильского района четверо вооруженных мужчин в военной форме силой забросили четырнадцатилетнего мальчика в белый бус неизвестной марки и вывезли в сторону села Червоный Яр.

"Когда нападавшие узнали возраст мальчишки, отпустили на трассе. Несовершеннолетний ребенок пережил физическое насилие, испытал психологические и социальные пытки во время похищения. Об этом вопиющем случае журналисту "Бессарабии INFORM" рассказала начальница отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета Оксана Терзи", — говорилось в новости.

Оксана Терзи утверждает, что мальчишка шел по центральной улице Приозерного к своей девушке. Рядом с ним остановился белый микроавтобус. Оттуда якобы выбежали трое худых военных с автоматами и заломили ему руки. На голове угонщиков были балаклавы с нарисованными белыми челюстями. Паренек видел только глаза мужчин. А за рулем сидел водитель.

"Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, потом — ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, поэтому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападающие его обуздали, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", – говорит начальница отдела социальной защиты населения.

В материале уточняется, что пока неизвестно, кем были люди в форме, но журналисты предположили, что это могли быть сотрудники ТЦК "которые, таким образом, проводят мобилизационные мероприятия".

В настоящий момент все обстоятельства устанавливает полиция.

А тем временем на новость уже отреагировали в Одесском ТЦК. Там сообщили, что уже начали служебную проверку по данному факту.

"По ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка. Все обстоятельства произошедшего тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о которых внесены в ЕРДР", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове произошел новый скандал с сотрудниками ТЦК.