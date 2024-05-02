"Не проблема, если кто-то пройдет пешком": в Чернигове из-за конфликта местных властей произошел транспортный коллапс

В ситуацию призвали вмешаться Совет обороны области

В четверг, 2 мая, в Чернигове была частично остановлена работа общественного транспорта. На городские маршруты не вышли автобусы.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета. Отмечается, что по состоянию на утро на свои маршруты выехали 58 троллейбусов и 5 автобусов (на маршруте №1) коммунального предприятия "Черниговское троллейбусное управление".

По данным горсовета, на городских автобусных маршрутах нет ни одной единицы транспорта. В то же время 1 мая в городе работал 101 автобус.

Следует отметить, что такая ситуация сложилась из-за конфликта между городской военной администрацией и городским советом. Все перевозчики, обслуживающие автобусные маршруты, сообщили еще 1 мая, что вынуждены прекратить предоставление этих услуг, в связи с тем, что начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский не подписывает платежные поручения, а значит, не пропускает оплату частичной компенсации за осуществленные в марте гражданские перевозки.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако обратился к Совету обороны Черниговской области. Он призвал срочно упразднить решение начальника военной администрации Чернигова и возобновить движение транспорта в городе.

"Сейчас срочно необходимо провести Совет обороны области. Действия главы Черниговской ГВА Брижинского в условиях военного положения несут угрозу безопасности черниговцев. Прошу председателя ОВА принять неотложные меры по преодолению последствий действий подчиненного чиновника и возобновлению движения транспорта в городе. Обращаюсь к правоохранителям проверить наличие коррупционной составляющей и признаков нарушения закона в действиях Брижинского", – говорится в обращении Ломако.

Также и.о. мэра города обратился к перевозчикам, чтобы они приняли меры и нашли возможность возобновить движение транспорта. Он подчеркнул, что их работа "содержит значительную составляющую социальной ответственности".

Следует отметить, что ранее начальник Черниговской ГВА не поддержал предложение городского совета увеличить ежемесячную компенсацию перевозчикам с шести до девяти миллионов гривен. Он отметил, что не понимает причин увеличения суммы компенсаций.

"Если в условиях войны будет снят какой-то маршрут троллейбуса или автобуса, то, я думаю, это не столь большая проблема, что кто-то лишние пять километров пройдет пешком", — сказал Брижинский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Чернигове во время воздушной тревоги 17 апреля прогремели мощные взрывы. Около 20 человек погибли в результате российского теракта.