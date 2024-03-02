"Ты сидишь в пиццерии, а я приехал с нуля": в Чернигове неизвестный накинулся на военного (видео)

Женщина, ставшая свидетельницей сцены, защищала военного

В Чернигове неизвестный набросился с нелепыми обвинениями на бойца ВСУ в военной форме. Воин приехал в город с позиций по делам на несколько часов.

Историю и видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист и общественный активист Константин Андриюк. Ему написал боец, подвергшийся нападкам.

"Желаю здоровья! 2 года в рядах ВСУ, сегодня меня отпустили с позиций починить роутер на 3 часа. Сдал в ремонт на Л. Лукьяненко 70, г. Чернигов! Подсказали прохожие, что можно недорого перекусить рядом, в пиццерии! К моему столику подошел неизвестный человек, с резким запахом перегара и начал меня фотографировать без моего разрешения, говоря обидные слова в мой адрес! Мол, покажу тебя своему командиру, как я утром позволяю себе позавтракать в Чернигове! Прошу предать огласке, чтобы установить причастность к ВСУ и если это так, то прошу его командиров, провести воспитательные мероприятия, для предотвращения таких позорных поступков", — написал воин.

На видео к нему пристает неизвестный мужчина в гражданской одежде с требованием "сними форму и не позорь ее". Женщина, ставшая свидетельницей этой сцены, начала возмущаться поведением агрессивного мужчины: "ты в своем уме". В ответ на просьбу воина представится, неизвестный не стал этого делать, но в ответ начал требовать представиться от военного.

"Ты сидишь в пиццерии, кушаешь, а я два дня назад приехал с нуля", — заявил зачинщик скандала, начав угрожать военному и перейдя на мат.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Как сообщал "Телеграф", в Киеве полиция задержала двух мужчин, напавших на военнослужащего ВСУ. От удара он потерял сознание, а злоумышленники обокрали его.