"Не проблема, якщо хтось пройде пішки": в Чернігові через конфлікт місцевої влади стався транспортний колапс

У ситуацію закликали втрутитись Раду оборони області

У четвер, 2 травня, в Чернігові біло частково зупинено роботу громадського транспорту. На міські маршрути не вийшли автобуси.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради. Зазначається, що станом на ранок на свої маршрути виїхали 58 тролейбусів та 5 автобусів (на маршруті №1) комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління".

За даними міськради, на міських автобусних маршрутах немає жодної одиниці транспорту. Водночас 1 травня у місті працював 101 автобус.

Варто зазначити, що така ситуація склалася через конфлікт між міською військовою адміністрацією та міською радою. Всі перевізники, які обслуговують автобусні маршрути, повідомили ще 1 травня, що вимушені припинити надання цих послуг, у зв'язку з тим, що начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський не підписує платіжні доручення, а отже, не пропускає оплату часткової компенсації за здійснені в березні громадські перевезення.

Виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако звернувся до Ради оборони Чернігівської області. Він закликав терміново скасувати рішення начальника військової адміністрації Чернігова та відновити рух транспорту в місті.

"Зараз терміново необхідно провести Раду оборони області. Дії голови Чернігівської МВА Брижинського в умовах воєнного стану несуть загрозу безпеці чернігівців. Прошу голову ОВА вжити невідкладних заходів щодо подолання наслідків дій підлеглого чиновника та відновлення руху транспорту в місті. Звертаюся до правоохоронців перевірити наявність корупційної складової та ознак порушення закону в діях Брижинського", – йдеться у зверненні Ломако.

Також в.о. міського голови звернувся до перевізників, аби вони вжили заходів та знайшли можливість відновити рух транспорту. Він наголосив, що їхня робота "містить значну складову соціальної відповідальності".

Варто зазначити, що раніше начальник Чернігівської МВА не підтримав пропозицію міської ради збільшити щомісячну компенсацію перевізникам з шести до дев'яти мільйонів гривень. Він зазначив, що не розуміє причин збільшення суми компенсацій.

"Якщо в умовах війни буде знято якийсь маршрут тролейбуса або автобуса, то, я думаю, це не така велика проблема, що хтось зайві п'ять кілометрів пройде пішки", – сказав Брижинський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Чернігові під час повітряної тривоги 17 квітня пролунали потужні вибухи. Майже 20 людей загинули в результаті російського теракту.