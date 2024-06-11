На сотрудника ТЦК напали с ножом в Хмельникой области: злоумышленник оказался "не простым"

Пострадавшему оказали медицинскую помощь

В Хмельницкой области злоумышленник ударил сотрудника ТЦК ножом. Как оказалось, у него при себе было запрещенное вещество.

Информацией об этом поделилась пресс-служба местного ТЦК в Facebook. Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Книжковцы, что в пригородах Хмельницкого.

"Во время проверки документов гражданин 1984 рождения достал нож и совершил нападение на военнослужащего которого ранил в левое плечо со стороны спины. В дальнейшем группой оповещения приняты меры по задержанию правонарушителя и вызван наряд полиции", — сказано в сообщении.

Отмечается, что вследствие обыска у нарушителя были найдены шокер и запрещенные вещества. Пострадавшему военнослужащему была оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни в настоящее время нет.

"Личный состав ТЦК и СП, включая их роты охраны – укомплектованы преимущественно военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях", — напомнили в ТЦК.

Как сообщалось ранее, в Одессе произошел скандал в ходе которого врачи подрались с сотрудниками ТЦК. Причиной тому стало то, что медику стало плохо в ТЦК — он пришел обновить свои данные, но его решили не отпускать. Прибывшим на место врачам в ТЦК не захотели отдавать пациента и бригаду тоже отказывались выпускать. В итоге сотрудники скорой помощи приехали к зданию ТЦК несколькими бригадами и устроили акцию протеса, включив сирены.