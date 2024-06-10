Забрали непригодного? В ТЦК отреагировали на якобы незаконное задержание в Тернопольской области

Мужчина, по словам его дочери, не выходит на связь

Медиа-пространством распространяется информация о якобы противоправном содержании в Гусятинском ТЦК непригодного к службе Валерия Талабана. Тревогу начала бить дочь Валерия — Лика.

Об этом пишет TeNews. Однако в ТЦК уже отреагировали и опровергли эту информацию.

По данным издания, которое ссылается на слова девушки, мужчина имеет косоглазие, едва передвигается из-за многочисленных травм позвоночника и ребер, перенес инсульт, а также имеет алкогольную зависимость.

Журналисты отмечают, что в ТЦК на любые обращения сообщили, что мужчины у них уже нет – его увезли на полигон. Семья Талабана уже якобы обратилась с жалобами во все органы.

Что известно о задержании со слов дочери

Лика Талабан отмечает, что ее отец 8 июня был задержан работниками ТЦК в Тернопольской области. Она подчеркивает, что он даже, на первый взгляд, не выглядит здоровым человеком, который будет полезен на фронте.

"По словам людей, которые всеми возможными способами передают нам информацию о папе (ведь телефона у него при себе не было, а повезли его почему-то в Гусятинский ТЦК, а затем в Чертковский РТЦК), было принято решение отправить его на ВВК в Тернополь. Там врачи практически сразу заявили, чтобы забирали его оттуда и не тратили их время, сочли его непригодным (что уже не впервые, но об этом расскажу впоследствии) И, знаете, что? Уже магическим образом все справки "подписались", так что папу чудесным образом "вылечили" и признали вполне подходящим", — говорит девушка.

Валерий и Лика Талабаны

Она добавила, что у ее отца действительно патриотическая позиция, ведь с начала полномасштабного вторжения он дважды шел в ТЦК, потому что хотел воевать. Но ему отказывали, ведь, как говорит Лика, "толку из алкоголика на фронте нет". Этой зимой, отмечает дочь мужа, он пережил инсульт.

"Два месяца назад он сам наткнулся на ТЦК неподалеку от дома и сам же согласился на проверку, он никогда не прятался и не убегал. Там его снова признали непригодным и отпустили домой. Что бы он там ни говорил и какое бы у него ни было желание, но забирать его таким на войну это ерунда", — добавляет девушка.

Она говорит, что не понимает, какую пользу ее отец будет нести на фронте и полностью осознает важность мобилизации.

"Я не стесняюсь писать о зависимости папы, так сложилась жизнь. Я понимаю важность мобилизации и необходимость замены военных. Но я против отдавать родного человека на убой, который реально не пригоден. Какую пользу он принесет там? Какой бы он ни был, но он все же мой отец, которого я все равно люблю.

Почему он просился раньше воевать? Ибо он патриот и реально хотел защищать страну, да и в конце концов у него азартный характер и он живет по принципу "будь что будет". Впрочем, вся наша семья категорически против, потому что это будет настоящее самоубийство для него, он не проживет и больше недели там. И я категорически против, потому что война должна быть стратегически грамотная, с сохранением жизней и ресурсов, а не посылать на убой больных, зависимых, калек", — добавляет девушка, отмечая, что связи с отцом нет больше суток.

Реакция ТЦК

В Тернопольском областном ТЦК и СП отреагировали на это событие и отметили, что мужчина добровольно прошел ТЦК и признан годным. А также просит не принимать во внимание позицию его дочери.

"Вниманию общественности и представителей СМИ! В сети интернет распространяется информация о принудительной мобилизации гр.Талабана Валерия Анатольевича. По этому поводу сообщаем, что гр. Талабан В.А. был призван на службу в ВСУ по мобилизации согласно действующему законодательству, в добровольном порядке прошел ВВК, жалоб и претензий нет, о чем подтвердил лично и письменно во время проверки представителями Военной службы правопорядка.

Талабан В.А. имеет сознательную активную общественную позицию, патриотически настроенный на участие мужчин в противостоянии российской агрессии и службе в ВСУ и самостоятельно и добровольно сделал свой выбор.

Мы допускаем разногласия во взглядах на службу в ВСУ у Талабана В.А. и его дочери, жалобу которой он просил не рассматривать так, как она безосновательна и не соответствует реальной ситуации", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что мужчины с алкогольной зависимостью ранее имели статус "ограниченно пригодный", но после его отмены могут пригодиться к службе. Однако это не касается людей со стойкими психическими расстройствами из-за употребления психоактивных веществ, в частности, алкогольных напитков.