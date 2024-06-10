"Убережет от ТЦК": известный столичный ресторан попал в скандал из-за неудачного маркетинга (фото)

В условиях войны так шутить не стоит

Известное столичное заведение "Такахули Васильковская" попало в скандал из-за рекламы на баннере. Наряду с названием блюда "Чебуреки с бараниной, помидорами и перцем" была странная приписка: "Убережет от ТЦК".

На это обратил внимание публицист, общественный и государственный деятель, соучредитель партии "Демократическая сокыра" Виктор Трегубов. Он написал об этом на своей странице в соцсети Facebook и прикрепил фото.

"Такахули и Такахули Васильковская, не планируете ли вы ребрендинг на "Вротнабрали. С пикантным привкусом"? Потому что, кажется, скоро будет актуально", ― написал Трегубов.

Трегубов выложил фото с неудачной рекламой

Известная копирайтер Элина Слободянюк тоже прокомментировала эту рекламу. Она отметила, что так использовать ситуативку не стоит.

"Когда я призываю в области маркетинга использовать ситуативку, я имею в виду делать это с умом. А не так, не так…"

Такахули, вы это творите?!!!", — написала Слободянюк.

Украинцы в комментариях тоже возмутились из-за этого "креатива". Некоторые пользователи обратили внимание не только на маркетинг ресторана, но и на его ценовую политику и обязательные чаевые. Вот что писали пользователи:

"Я подожду взрывов комментов от "царапинок" об "а*уенном маркетинге";

"Юмор параллельной мультивселенной";

"Боже, какие кон*еные креативщики";

"Скока б*ять? То есть круассан классового неравенства нашел себе достойного противника";

"И едва ли не единственное заведение в Киеве, которое считает чаевые в счет обязательными, хотя обслуживание на 3-".

Для справки: "Такахули" — рестораны грузинской кухни в столице. Позиционируют себя как грузинское необистро. В меню есть блюда не только грузинской кухни. К примеру, там можно заказать украинский борщ. На сайте отмечено, что за обслуживание в счет включают 10% от суммы.

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