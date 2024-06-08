На Kyiv Pride пришли работники ТЦК: организаторы пишут об ущемлении прав ЛГБТ-сообщества

Они не только проверили документы

В субботу, 8 июня, на KyivPride прибыли представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). По предварительной информации, они провели проверку документов, а также, по словам организаторов, пытались забрать мужчин на прохождение ВВК.

Об этом говорится на странице KyivPride в Facebook. В то же время организаторы и участники прайд-движения подчеркнули, что понимают важность мобилизации и мер по ее обеспечению, но видят в этом притеснение ЛГБТ-сообщества.

"8 июня во время подготовки вечеринки Рейвах Прайд ОО "UkrainePride" к месту проведения события (арт-центр Closer) прибыли представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Подольского района г. Киева. Они проверяли документы у всех присутствующих и пытались забрать мужчин, у которых не было необходимых документов, на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что UKRAINEPRIDE не отменяет мероприятие и будет проводить Рейвах Прайд в сложившихся напряженных условиях. Также организаторы не исключают, что ситуация может повториться 9 июня.

"Мы, представительницы и представители украинского прайд-движения полностью осознаем важность мобилизации и проведения необходимых мероприятий для ее обеспечения. Поскольку мы должны вместе давать вооруженный отпор врагу. В то же время, у нас есть информация, что среди всех массовых культурных и образовательных мероприятий, которые сегодня проводятся в Киеве, представители ТЦК избрали для проверки только ЛГБТК+ событие. Мы расцениваем данные действия как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине", — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что оба события, которые проводятся 8-9 июня организациями UkrainePride и KyivPride, благотворительны и ориентированы на поддержку наших защитниц и защитников.

"В рядах Вооруженных сил Украины воюет много ЛГБТК+ людей и подчеркиваем, что мы полностью поддерживаем наше войско и власть во всех необходимых действиях для достижения победы. Наша позиция здесь однозначна и не может иметь никаких других трактовок. Однако сейчас мы наблюдаем ситуацию, которая вызывает вопрос обеспечения равенства и соблюдения прав человека даже в это сложное военное время", — говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, UkrainePride и KyivPride все равно будут проводить свои мероприятия, невзирая на сложные условия, осознавая, в частности, повышенное внимание международного сообщества к событиям в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что власти Киева "завернули" первый "Марш Равенства" (марш в поддержку ЛГБТ+) с начала полномасштабного вторжения, который был анонсирован на днях и должен был состояться 16 июня. Там говорят, что не согласовывали это мероприятие.