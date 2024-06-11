На співробітника ТЦК напали з ножем на Хмельниччині: зловмисник виявився "не простим"

Потерпілому надали медичну допомогу

На Хмельниччині зловмисник ударив співробітника ТЦК ножем. Як виявилось, у нього при собі була заборонена речовина.

Інформацією про це поділилася пресслужба місцевого ТЦК у Facebook. Зазначається, що інцидент стався у населеному пункті Книжківці, що у передмісті Хмельницького.

"Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ножа і вчинив напад на військовослужбовця якого поранив у ліве плече з боку спини. Надалі групою оповіщення вжито заходів щодо затримання правопорушника та викликано наряд поліції", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обшуку у порушника було знайдено шокер та заборонені речовини. Потерпілому військовослужбовцю було надано медичну допомогу, загрози його життя нині немає.

"Особовий склад ТЦК та СП, включаючи їхні роти охорони – укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров’я на війні та визнані непридатними до проходження служби у бойових частинах", — нагадали у ТЦК.

Як повідомлялося раніше, в Одесі стався скандал, під час якого лікарі побилися зі співробітниками ТЦК. Причиною стало те, що медику стало погано в ТЦК — він прийшов оновити свої дані, але його вирішили не відпускати. Лікарям, що прибули на місце, у ТЦК не захотіли віддавати пацієнта і бригаду теж відмовлялися випускати. У результаті співробітники швидкої допомоги приїхали до будівлі ТЦК кількома бригадами та влаштували акцію протесу, увімкнувши сирени.