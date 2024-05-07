"Мажорные уклонисты". Сын экс-нардепа Аристова анонсировал свое возвращение, но только в Инстаграм (фото)

Известный своими блогами, роскошью и сногсшибательными поступками Артем Аристов обещает англоязычный и русскоязычный контенты. И — ни слова о камбэке в Украину

В Украине продолжается порой острая дискуссия об уклонистах среди популярных блогеров, селебрити, звезд шоу-биза и других VIP`ов. Очередную бурную реакцию у отечественных пользователей соцсетей спровоцировало возвращение в Инстаграм после длительного перерыва старшего сына экс-нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова — Артема.

В последний день анонсировал свой камбэк в Инстаграм, и теперь обещает даже вести свои блоги на английском языке. Также 24-летний блогер, имеющий в Инсте 324 тысячи подписчиков и полмиллиона фолловеров на YouTube, опубликовал свое свежее фото с испанской Барселоны возле люксового автомобиля.

Артем Аристов. Фото — instagram.com/tommyaristov

— Достаточно долго пропадал в медиасфере. На все это были причины. Но главная новость сегодня состоит в том, что стартую с новым англоязычным контентом… Что касается старой страницы, рано или поздно (периодически) я ее тоже буду вести. Но основной контент будет на англоязычной странице. Этот Инстаграм я не бросаю, он все еще активен, в каком-то перспективном будущем здесь также будут выходить ролики на русском языке. Но пока принял решение вести все на английском, — сказал он.

Об Артеме Аристове из публикаций в отечественных СМИ известно, что он временами кичился курением кальяна во время вождения автомобиля, ездой по Киеву на машине со скоростью 140 км/ч, путешествиями по элитным курортам и городам, паркуром в опасных местах, "залазами" на крыши киевских высоток и т.д.

Кроме того, Артем Аристов перед широкомасштабкой угодил в скандал из-за того, что ездил в Россию и фотографировался на фоне Кремля. Впоследствии блогер поудалял свои пророссийские посты и селфи, опровергая свою русофилию.

Артем Артистов с Ferrari на отдыхе в ОАЭ

Впрочем, судя по последнему видео Артема, сделанного предположительно за границей, возвращаться в Украину он пока не собирается. Также ни слова он не сказал о великой войне, своем отношении к мобилизации или поддержке ВСУ.

Отметим, Артем является сыном Юрия Аристова от первого брака, но раньше парламентарий почему-то не вносил данные о блогере в свои ежегодные декларации.

Декларация Юрия Аристова перед утратой мандата депутата ВР. Фото — YouControl

По оценке журналиста Романа Скрыпина, этот блогер — "типичный уклонист", который выехал за границу, живет роскошно, не объясняя источников своего состояния. Хотя сейчас на странице Артема Аристова указано, что он предприниматель.

Правда, без уточнений, каким бизнесом занимается. Однако в одном из своих прошлых постов блогер, комментируя тему мажоров, на фоне "Мерседеса" S-класса уверял, что якобы работает с 15 лет, спит по пять часов в сутки, а миллион подписчиков в соцсетях будто бы разрешают ему покупать у машины из Америки.

Примечательно, новенький Mercedes S-класса от официального дилера в Украине стоит от 6 до 8 млн грн (в зависимости от характеристик). А такие б/у автомобили на отечественном рынке подержанных авто сегодня стоят от нескольких десятков тысяч долларов до $170 тыс.

Источник — auto.ria.com

Как сообщалось, в феврале этого года стало известно, что популярная украинская блогерша, ведущая и участница первого сезона шоу "Холостяк" Марина Аристова заявила, что развелась со своим мужем после 13 лет брака. Мужчиной многодетной мамы был народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов, потерявший свой мандат после скандала с отдыхом на Мальдивах во время войны.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в сети бурно отреагировали на заявление Сони Морозюк о разрыве со своим женихом Романом Гринкевичем. Девушка разорвала помолвку, как только ее избранником заинтересовались правоохранительные органы.