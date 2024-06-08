Договоренностей нет, но…: в ГПСУ рассказали, возвращают ли соседние страны уклонистов Украине

Страны обычно используют свое законодательство в этих вопросах

У Украины нет никаких особенных договоренностей с соседними странами относительно возвращения военнообязанных мужчин, которые пытаются уклониться от мобилизации. Однако она имеет ряд договоров о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире единого марафона новостей. По его словам возвращение таких лиц производится на основании подписанных ранее соглашений о возвращении нелегалов, которые пытаются как выехать из Украины, так и попасть на ее территорию.

"Каждая страна, то ли Молдова, то ли любая страна Европейского союза, с которыми граничит Украина, они в первую очередь используют своё законодательство в отношении лиц, незаконным образом попавших на их территорию, относительно их возвращения в Украину", — сказал он.

Демченко подчеркнул, что такие случаи есть, но добавил, что это нельзя сказать обо всех нарушителях границы. В целом же он отметил, что пограничники в настоящее время не фиксируют увеличения количество случаев возвращения мужчин из-за границы.

Напомним, по состоянию на май 2024 года с начала полномасштабной войны в реке Тиса в Закарпатье утонули 28 украинцев. Если брать общее количество погибших на этом участке границы, то количество жертв составляет 35 человек.