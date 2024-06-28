Бросил гранату во двор депутата: СБУ задержала криминального авторитета (фото)

Он также крышивал банду

На Закарпатье в Мукачево полиция вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) задержали криминального авторитета. Он организовал преступление в отношении депутата облсовета, тогда ночью на его двор бросили гранату.

Об этом сообщает СБУ. Отмечается, что 42-летний мужчина координировал силовое крыло организованной преступной группировки, члены которой терроризировали местных жителей.

"В результате комплексных мероприятий в Мукачево задержан руководитель силового блока банды, которую координировал бывший народный депутат от Партии регионов. В настоящее время экс-нардеп возглавляет один из районных советов области (по данным УП, речь идет о Михаиле Лане "Блюке" – ред.), — говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники специализировались на осуществлении насилия и давления в отношении политических конкурентов экс-регионала. "Украинская правда", опираясь на данные источники, сообщает, что задержан Мирослав Чопей.

Правоохранители отметили, что 42-летний уголовный авторитет организовал умышленное повреждение имущества путём взрыва. В частности, в январе 2023 года в Мукачево гранату бросили во двор депутата облсовета от фракции "Батькивщина" Георгия Горвата.

Тогда стражи порядка оперативно задержали исполнителя в Ужгороде и продолжили расследование этого дела с целью установления организатора правонарушения. Потом полицейские вышли на его след. Они провели обыск в доме подозреваемого и изъяли вещественные доказательства преступной деятельности.

По данным следствия, организацией преступления занимался 42-летний мукачевец. Он нашел посредника, договорившегося с исполнителем — местным жителем, чтобы последний заложил взрывное устройство во двор депутата. Денежное вознаграждение за это составляло 500-1000 долларов США.

В настоящее время задержанный криминальный авторитет находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители проверяют фигуранта на причастность к организации и совершению других тяжких и особо тяжких преступлений на территории области.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ задержала мэра Мукачево и еще одного топ-чиновника региона.