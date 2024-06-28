Кинув гранату на подвір’я депутата: СБУ затримала кримінального авторитета (фото)

Він також кришував банду

На Закарпатті в Мукачеві поліція разом зі Службою безпеки України (СБУ) затримали кримінального авторитета. Він організував злочин відносно депутата облради, тоді посеред ночі на його подвір'я кинули гранату.

Про це повідомляє СБУ. Зазначається, що 42-річний чоловік координував силове крило організованого злочинного угруповання, члени якого тероризували місцевих жителів.

"В результаті комплексних заходів у Мукачеві затримано керівника силового блоку банди, яку координував колишній народний депутат від Партії регіонів. Наразі екснардеп очолює одну з районних рад області (за даними УП, йдеться про Михайла Ланя "Блюка" – ред.), — йдеться у повідомлені.

За даними слідства, зловмисники спеціалізувалися на здійсненні насильства і тиску щодо політичних конкурентів ексрегіонала. "Українська правда", спираючись на дані джерела, повідомляє, що затриманим є Мирослав Чопей.

Правоохоронці зазначили, що 42-річний кримінальний авторитет організував умисне пошкодження майна шляхом вибуху. Зокрема у січні 2023 року в Мукачеві гранату кинули на подвір’я депутата облради від фракції "Батьківщина" Георгія Горвата.

Тоді правоохоронці оперативно затримали виконавця в Ужгороді та продовжили розслідування цієї справи з метою встановлення організатора правопорушення. Відтак поліцейські вийшли на його слід. Вони провели обшук в помешканні підозрюваного та вилучили речові докази злочинної діяльності.

За даними слідства, організацією злочину займався 42-річний мукачівець. Він знайшов посередника, який домовився із виконавцем — місцевим мешканцем, щоб останній заклав вибуховий пристрій на подвір’я депутата. Грошова винагорода за це складала 500-1000 доларів США.

Наразі затриманий кримінальний авторитет перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють фігуранта на причетність до організації та вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів на території області.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ затримала мера Мукачева та ще одного топ-чиновника регіону.