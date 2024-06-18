Устроили охоту на авто ТЦК: в Днепре СБУ задержала группу молодых людей (фото)

Самым молодым из них по 17 лет

В Днепре Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили серию поджогов военного транспорта ТЦК. Они задержали группу злоумышленников, собиравшуюся совершить преступление и завербованную российскими спецслужбами.

Молодые люди были задержаны. Также им сообщили о подозрении, сообщает СБУ.

Отмечается, что подозреваемые успели поджечь только один автомобиль, но их деятельность была вовремя раскрыта, поэтому дальнейшие преступления удалось предотвратить.

Фигуранты преступлений планировали применить самодельные зажигательные средства в виде так называемых "коктейлей Молотова". В ходе следствия было установлено, что для выявления потенциальных целей участники группы объезжали территорию города, где пытались обнаружить паркинги, на которых военнослужащие покидают свои автомобили.

Координаты и поджог злоумышленники должны были согласовать со своим российским куратором. Предварительно известно, что злоумышленниками оказались четверо местных жителей, двоим из них – 17 лет.

В поле зрения агрессора они попали в начале лета этого года из-за своей активности в одном из телеграм-каналов, где искали легкий заработок.

За уничтожение одного автомобиля украинского военного россияне обещали подозреваемым денежное "вознаграждение" в размере 3 тыс. долларов США. А перевести их должны были на банковскую карточку, оформленную на подставное лицо, чтобы замаскировать транзакцию.

Еще одной задачей задержанных было распространение на городских зданиях надписей, дискредитирующих сотрудников ТЦК. Таким образом, россияне пытались создать "медийную картинку" для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья на Днепропетровщине.

У задержанных во время обысков были изъяты мобильные телефоны, составляющие самодельной зажигательной смеси и банковская карта, куда поступали российские деньги. Им доложено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленники находятся под стражей. Решается вопрос дополнительной квалификации их преступных действий.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе посреди бела дня подожгли военный автомобиль с опознавательными знаками. Транспорт принадлежал боевому медику из рот медицинской эвакуации. По словам местного депутата, россияне создали телеграм-канал, в котором заказывают поджог и фотографирование военной техники в Одессе.