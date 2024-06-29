В Ивано-Франковске за ночь мобилизировали нотариуса: почему это уже создало множество проблем

Архив нотариуса является государственной собственностью и за его потерю грозит уголовная ответственность

В Ивано-Франковске действующего нотариуса отправили в подготовительный центр ВСУ. Это привело к тому, что дела, которые он вел, остались незаконченными.

Об этом рассказал народный депутат Игорь Фрис ("Слуга народа") в Facebook. По его словам, этот случай создает прецедент, который реально повлияет на процесс нотариального производства и права людей.

По его словам, сотрудники ТЦК задержали нотариуса городского нотариального округа около 22:00 в Ивано-Франковске и направили его на военно-врачебную комиссию. Среди ночи его признали годным и отправили в подготовительный центр, хотя до этого он считался ограниченно пригодным.

Фрис отметил, что на действующего нотариуса законом возложены определенные обязательства, из-за которых он должен был совершить определенные законом действия, относительно остановки деятельности и замещения.

"Этого не произошло и множество лиц, которым оформляется наследие (тем же родным погибших военных), владельцам имущества, документы которых находятся у нотариуса, органы юстиции, которые должны осуществлять контроль за его деятельностью и многие другие будут лишены соответствующих прав в связи с этими действиями", — отметил он.

Нардеп отметил, что ранее говорил о том, что при мобилизации нотариусов необходима отсрочка 30-45 дней на урегулирование этих вопросов.

Кроме того, парламентарий добавил, что вопрос тут не в том, что мобилизировали нотариуса, а в том, что его архив является государственной собственностью и за его потерю грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мобилизировать мужчину, который ранее не проходил воинскую службу.