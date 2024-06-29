В Івано-Франківську за ніч мобілізували нотаріуса: чому це вже створило багато проблем

Архів нотаріуса є державною власністю та за його втрату загрожує кримінальна відповідальність

В Івано-Франківську чинного нотаріуса відправили до підготовчого центру ЗСУ. Це призвело до того, що справи, які він вів, залишилися незакінченими.

Про це розповів народний депутат Ігор Фріс ("Слуга народу") у Facebook. За його словами, цей випадок створює прецедент, що реально вплине на процес нотаріального провадження та права людей.

За його словами, співробітники ТЦК затримали нотаріуса міського нотаріального округу близько 22:00 в Івано-Франківську та направили його на військово-лікарську комісію. Серед ночі його визнали придатним та відправили до підготовчого центру, хоча до цього він вважався обмежено придатним.

Фріс зазначив, що на чинного нотаріуса законом покладено певні зобов’язання, через які він мав вчинити певні передбачені законом дії щодо зупинення діяльності та заміщення.

"Цього не сталося і безліч осіб, яким оформляється спадщина (тим же рідним загиблих військових), власникам майна, документи яких перебувають у нотаріуса, органи юстиції, які мають здійснювати контроль за його діяльністю та багато інших буде позбавлено відповідних прав у зв’язку з цими діями", — зазначив він.

Нардеп зазначив, що раніше говорив про те, що при мобілізації нотаріусів необхідна відстрочка 30-45 днів на врегулювання цих питань.

Крім того, парламентар додав, що питання тут не в тому, що мобілізували нотаріуса, а в тому, що його архів є державною власністю й за його втрату загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть мобілізувати чоловіка, який раніше не проходив військову службу.