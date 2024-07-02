"Тут похороны и дети в трусах": на Тернопольщине разгорелся новый скандал

Веселье у фонтанов было неуместным

В Тернопольской области в Кременце возник скандал с детьми, которые бегали в трусах у фонтана во время церемонии прощания с военным. Местные жители очень возмущены.

Об этом сообщает издание "Тернополяне".

По словам местных, на одной из площадей включили фонтаны во время церемонии похорон военного. Но из-за сильной жары дети, гулявшие по площади, бросились к фонтанам и начали там купаться и веселиться.

Местные подчеркнули, что это не по-человечески, ведь во время похорон дети в трусах бегали по площади и кричали.

"И у меня такое же мнение, тут похороны, и тут дети в трусах гоняют, как-то оно не по-человечески. Если так, то отпевайте ребят в другом месте, например у памятника Шевченко…", — отметила местная жительница Наталья Мельничук.

В то же время кременчане отмечают, что проблему можно решить несколькими способами. Первый, контролировать детей и доносить до них то, когда можно играть в фонтане, а когда это неуважение к Героям Украины. А второй просто выключать фонтаны на время церемоний и торжественных мероприятий.

"Коммунальное хозяйство должно знать когда пройдут похороны и в тот день вообще не приводить в действие фонтаны. В другие дни то прошу очень, пусть детки наслаждаются своим детским счастьем. Наши воины и кладут свою жизнь ради счастливого будущего нашего молодого поколения", — пишет местный Василий Клинок в сети.

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