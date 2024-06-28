Миллионы на благоустройство во время войны: в Кривом Роге скандал из-за травы
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Более половины денег будет потрачено на два района города
В Кривом Роге власти собираются потратить миллионы на благоустройство во время полномасштабной войны. Речь идет о тендерах на сумму почти в 8 миллионов гривен, которые собираются потратить на покос травы в разных районах города.
Об этом сообщает "Первый Криворожский". Тендеры были опубликованы на сайте Prozzoro.
В Кривом Роге объявили тендеры на покос травы на 8 млн грн
Общая сумма тендеров на покос травы составляет 7 миллионов 941 тысяча 210,75 гривны. Как обнаружили журналисты, в одном из районов на эту услугу объявили сразу два тендера.
Сколько собираются потратить на покос травы в разных районах Кривого Рога:
- Покровский ― 116 454 гривен(покос травы на объектах благоустройства) и790746 гривен (на территориях общего пользования);
- Терновский — 814 400 гривен;
- Центрально-Городской ― 1 243 929,68 гривны;
- Саксаганский ― 1 863 413,70 гривны (по официальным документам общая сумма расходов на покос травы вместе с этим тендером составляет 2 209 154,60 гривен).
Отметим, что в перечне указана стоимость. Реальная сумма ниже, потому что на аукционе выигрывает наиболее выгодное предложение.
Что касается других районов города, то там о суммах на покос травы отвечали в письмах на запросы журналистов. Так, в Долгинцевском районе на это выделили 442 000 гривен.
В Металлургическом районе на покос травы потратят 319 287,75 гривны. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Металлургического райсовета Эдуард Данильченко.
Более двух миллионов гривен потратят на покос травы в Ингулецком районе. На эти услуги выделили 201 000 1,50 гривны, о чем говорится в ответном письме исполняющего обязанности председателя Ингулецкого райсовета Дмитрия Коростелева. То есть, на покос травы в одном районе потратят 25% от общей суммы для города.
"Телеграф" ранее сообщал, что Верховный суд объявил тендер на 4 млн. грн. За эти деньги хотят закупить канцелярию.