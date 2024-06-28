Миллионы на благоустройство во время войны: в Кривом Роге скандал из-за травы

Более половины денег будет потрачено на два района города

В Кривом Роге власти собираются потратить миллионы на благоустройство во время полномасштабной войны. Речь идет о тендерах на сумму почти в 8 миллионов гривен, которые собираются потратить на покос травы в разных районах города.

Об этом сообщает "Первый Криворожский". Тендеры были опубликованы на сайте Prozzoro.

В Кривом Роге объявили тендеры на покос травы на 8 млн грн

Общая сумма тендеров на покос травы составляет 7 миллионов 941 тысяча 210,75 гривны. Как обнаружили журналисты, в одном из районов на эту услугу объявили сразу два тендера.

Сколько собираются потратить на покос травы в разных районах Кривого Рога:

Отметим, что в перечне указана стоимость. Реальная сумма ниже, потому что на аукционе выигрывает наиболее выгодное предложение.

Инфографика "Первый Криворожский"

Что касается других районов города, то там о суммах на покос травы отвечали в письмах на запросы журналистов. Так, в Долгинцевском районе на это выделили 442 000 гривен.

В Металлургическом районе на покос травы потратят 319 287,75 гривны. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Металлургического райсовета Эдуард Данильченко.

Более двух миллионов гривен потратят на покос травы в Ингулецком районе. На эти услуги выделили 201 000 1,50 гривны, о чем говорится в ответном письме исполняющего обязанности председателя Ингулецкого райсовета Дмитрия Коростелева. То есть, на покос травы в одном районе потратят 25% от общей суммы для города.

Ответ Коростелева

"Телеграф" ранее сообщал, что Верховный суд объявил тендер на 4 млн. грн. За эти деньги хотят закупить канцелярию.