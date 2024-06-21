Тищенко сцепился с Безуглой — досталось и Гончаренко

В Раде очередной скандал

Нардепка Марьяна Безуглая, известная своими проделками в Верховной Раде, отреагировала на избиение военного в Днепре. Напомним, инцидент произошел 20 июня и к нему явно причастен нардеп Николай Тищенко.

Безуглая заявила, что Тищенко давно должен сидеть в тюрьме, а не в Раде. Сообщение сделала в своем Телеграм-канале.

А уже в следующем сообщении вывалила целую кучу компромата на нардепа, с которым раньше была в одной фракции.

"По моей информации Тищенко завозил контрабанду Игорю Кононенко, а "наградивший" Тищенко оружием бандит Майман охранял предприятия Порошенко и Кононенко. У Кононенко и Александра Грановского в ресторанах Тищенко была их штаб-квартира. В одном из ресторанов Тищенко приемы проводил Розенблат", – написала Безуглая.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко сделал сообщение в своем Facebook, где привел слова нардепа Тищенко, которые касались уже Марьяны. Очевидно, таким образом Тищенко отреагировал на обвинение Безуглой.

"Тищенко рассказал, как Марьяна Безуглая пришла к политике. Говорит, что ее привел предатель Медведчук к Холодову. И вот Марьяна уже "Оболонская", — написал Гончаренко.

В ответ на это Безуглая "подколола" нардепа, и в комментарии спросила, поможет ли он национализировать дом своего отца в Царском селе, а вместе с ним и 60 квартир по Киеву. Гончаренко не стал игнорировать выпад и в ответ пригласил коллегу к себе на эфир. Согласилась ли Безуглая пока неизвестно.

Пользователи в сети не обошли своим вниманием ссору между нардепами. Большинство украинцев в комментариях не слишком радует очередной скандал в Раде.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как нардеп Тищенко прокомментировал скандал с избиением в Днепре. Сделал несколько громких заявлений.