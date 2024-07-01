После скандального расследования: заместитель генпрокурора Вербицкий уволен, что на него "нарыли" журналисты

Он может попасть за решетку на 10 лет

В понедельник, 1 июля, скандального Дмитрия Вербицкого, подозреваемого в присвоении 50 млн грн, уволили с должности заместителя генерального прокурора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Соответствующий приказ по собственному желанию Вербицкого подписал генеральный прокурор Андрей Костин.

Что известно о Дмитрии Вербицком

В июне 2024 года национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование против Дмитрия Вербицкого. На фоне роскошной жизни его подозревают в незаконном обогащении. Он может попасть за решетку на 10 лет.

Этому предшествовало то, что в мае 2024 года оказалось, что Вербицкий поселился в доме в элитном коттеджном городке в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллионов гривен. То есть согласно рыночным ценам стоимость была занижена в 6 раз.

Кроме того, впоследствии выяснилось, что девушка Вербицкого Кристина Ильницкая собственница имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен. И это без достаточных собственных официальных доходов. Ведь совокупный доход Кристины за последнее десятилетие едва превысил 360 тысяч гривен.

Позже девушка Вербицкого опровергла эту информацию и заявила, что все имущество купила за свой счет. Впоследствии Верховная Рада вызвала в парламент Костина для объяснений имущественного положения Вербицкого. Он сообщил, что по поводу имущественного положения его заместителя ведется служебное расследование.

Заметим, что на должность заместителя генпрокурора Дмитрий Вербицкий был назначен в сентябре 2022 года. Он отвечал за вопросы, связанные с противодействием экономическим преступлениям, уклонением от уплаты налогов, а также с защитой инвестиций.

Ранее "Телеграф" писал, что НАБУ задержало экс-замглаву ОП Кирилла Тимошенко.