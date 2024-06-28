Защищал село от россиян, а теперь может сесть в тюрьму: вокруг жителя Сумщины скандал, появилась реакция омбудсмена

Мужчина не согласен с доводами следствия и настаивает на том, что защищал родное село от оккупации

В Сумской области жителя села Каменка Виталия Куколя обвиняют в изготовлении и хранении оружия и взрывчатки. Мужчина в начале полномасштабной войны готовился защищать свое село от российских оккупантов и помогал ВСУ.

Об этом сообщает "Суспільне". Суд хочет отправить пенсионера за решетку на срок от 3 до 7 лет, но тот своей вины не признает. Как стало известно во время заседания Тростянецкого суда, речь идет, в частности, о 25 февраля 2022 года.

"Зная что за незаконное изготовление огнестрельного оружия наступает уголовная ответственность. Из фрагмента металлической трубки и собственноручно изготовленной деревянной рукоятки изготовил одноствольный дульнозарядный пистолет с фитильным зажиганием. Кроме того, с помощью фрагмента металлической трубки и рукоятки ружья для подводной охоты дульнозарядное ружье с капсульным механизмом зажигания", — сказал судья Александр Огиенко.

Виталий Куколь заявил, что не признает своей вины. Он рассказал, что в начале полномасштабного вторжения России готовился вместе с односельчанами защищаться от российских солдат. Именно для этого он и изготовил оружие, но оно не пригодилось и с тех пор ни разу им не пользовался. По окончанию войны хотел передать оружие в один из музеев.

"Ну как это так? Я делал оружие, чтобы воевать с орками и здесь я теперь, значит, еще и преступник. Но вся Украина делала коктейли Молотова, бабули вон трехлитровыми банками сбивали дроны. Так что теперь, за консервацию, если признать ее оружием, теперь пересажать всех, у кого есть банки и консервация? Так выходит?… Я даже и воспользоваться не успел (оружием — ред.). Оно вообще не годилось, когда его забирали, оно не стреляло. Так что я буду защищаться, я за собой вины совершенно не чувствую, я преступлений не совершал", — сказал он во время слушания.

Руководитель Ахтырской прокуратуры Дмитрий Заец на судебном заседании потребовал из-за непризнания вины начать полный порядок исследования доказательств и опросить всех свидетелей, а в последнюю очередь взять показания у самого обвиняемого. Заседание состоялось 27 июня, а следующее запланировано на 22 августа. Виталию Куколю инкриминируют статью "Незаконное обращение с оружием", в случае доказания вины ему грозит от трех до семи лет лишения свободы (ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263 УКУ).

Ситуацию прокомментировал и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что не согласен с позицией правоохранителей и взял это дело на личный контроль.

"Согласно ст. 17 Конституции Украины "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства делом всего Украинского народа". Мужчина добросовестно выполнял свой долг, а оказался на скамье подсудимых. Беру это дело на личный контроль и буду принимать все необходимые меры для защиты прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить", — написал он.

Осенью 2023 года Виталий Кухоль рассказал в интервью, где установил ловушки для российских солдат и как именно готовился оборонять родное село. По его словам, в плен он сдаваться не собирался.

"Вниз туда были выведены провода, стояли два фугаса: с одной стороны и с другой. Там я наколотил, раскапывал немецкие позиции, там взрывчатки хватает. Я на основе этого сделал взрывчатку и сначала там были мои собственного производства взрыватели. А свои же могут осечки дать. Сижу так: получится или не получится", — вспоминал мужчина.

Позже он попросил детонаторы для взрывчатки у военнослужащих 93-й бригады. Кроме минирования дороги он выводил людей из оккупированного Тростянца и помогал им добраться до безопасного места. По неточным подсчетам, удалось спасти 21 человека. Из остатков российской техники, которая была подбита в Сумской области, мужчина изготовил сувениры.

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