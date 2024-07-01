Некоторым повезет: в Днепре обновили графики отключения света на 1 июля
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Всего в городе 6 очередей
На протяжении сегодняшнего дня, 30 июля, в Днепре продолжат применять графики отключений света. Всего в городе действует 6 очередей.
Об этом сообщили в ЦЭК. В "Укрэнерго". По данным энергетиков, 1-го июля отключения в областном центре будут проводиться с 00:00 до 24:00. Действовать будут следующие очереди:
- с 00:00 до 04:00 будут применяться отключения I и II очередей;
- с 04:00 до 08:00 будут применяться отключения III и IV очередей;
- с 08:00 до 12:00 будут применяться отключения V и VI очередей;
- с 12:00 до 16:00 будут применяться отключения I и II очередей;
- с 16:00 до 20:00 будут применяться отключения III и IV очередей;
- с 20:00 до 24:00 будут применяться отключения V и VI очередей
Важно отметить, позже появилась информация об отмене графика почасовых отключений 5 очереди до 16:00.
Также "Телеграф" рассказывал о том, как на портале YASNO узнать свой график отключений света. Рассказали подробно, как это сделать — есть два варианта.