Укр

Некоторым повезет: в Днепре обновили графики отключения света на 1 июля

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Коллаж Новость обновлена 01 июля 2024, 11:01

Всего в городе 6 очередей

На протяжении сегодняшнего дня, 30 июля, в Днепре продолжат применять графики отключений света. Всего в городе действует 6 очередей.

Об этом сообщили в ЦЭК. В "Укрэнерго". По данным энергетиков, 1-го июля отключения в областном центре будут проводиться с 00:00 до 24:00. Действовать будут следующие очереди:

  • с 00:00 до 04:00 будут применяться отключения I и II очередей;
  • с 04:00 до 08:00 будут применяться отключения III и IV очередей;
  • с 08:00 до 12:00 будут применяться отключения V и VI очередей;
  • с 12:00 до 16:00 будут применяться отключения I и II очередей;
  • с 16:00 до 20:00 будут применяться отключения III и IV очередей;
  • с 20:00 до 24:00 будут применяться отключения V и VI очередей

Важно отметить, позже появилась информация об отмене графика почасовых отключений 5 очереди до 16:00.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как на портале YASNO узнать свой график отключений света. Рассказали подробно, как это сделать — есть два варианта.

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#Украина #Свет #отключения