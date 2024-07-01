Отключения света в Украине 1 июля: в "Укрэнерго" назвали самые тяжелые часы

Привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы

В понедельник, 1 июля, в Украине ограничение подачи электроэнергии будет применяться в течение всех суток. Однако самый большой объем отключений планируется на период с 16:00 до 24:00.

"Количество очередей графиков почасовых отключений будет увеличено с 16:00 до 24:00. Причина увеличения ограничений – рост потребления в связи с жарой. Столбик термометра достигает в дневные часы выше 30С. Сегодня, по прогнозам, потребление ожидается почти на 5% выше, чем вчера — в выходной день", — сообщили в "Укрэнерго".

Энергетики подчеркнули, что главная причина необходимости применения отключений – последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов России по украинской энергосистеме. Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы, однако масштабов этого повреждения не хватает для поддержания баланса в энергосистеме. Поэтому "Укрэнерго" ограничивает потребление и для промышленных, и для бытовых потребителей.

В течение суток 1 июля планируется аварийная поставка электроэнергии в Украину из соседних европейских стран. Она будет использована для формирования резервов в энергосистеме и снижения объема ограничений потребления. Электроэнергию будут импортировать из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 28139 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1567 МВт.

Как сообщал "Телеграф", бывший первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш предупредил, что грядущая зима может быть самой сложной за всю историю войны. Он призвал украинцев делать все, чтобы минимизировать зависимость от централизованных поставок коммунальных услуг: света, тепла и воды.