Три очереди: как будут действовать графики отключений света в Одессе 2 июля

Причина ограничений заключается в том, что потребление продолжает расти вместе с жарой

В Одессе и в Одесской области во вторник, 2 июля, будут действовать стабилизационные отключения. Таким образом, в течение всех суток свет будут отключать поочередно, согласно графикам.

Информацию об этом сообщили на сайте "ДТЕК Одесские электросети". Отмечается, что соответствующие распоряжение насчет отключений в этот день было получено от НЭК "Укрэнерго".

Тем временем в "Укрэнерго" отметили, что 2 июля будут применяться три очереди отключений электроэнергии.

"Сегодня, 2 июля, облэнерго будут применять 3 очереди графиков почасовых отключений до 10.00 и с 13.00 до конца суток. С 10:00 до 13:00 объем ограничений будет уменьшен до 2 очередей графиков почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Причина ограничений заключается в том, что потребление продолжает расти вместе с жарой. Днем в Украине ожидается в среднем +32С. Граждан просят экономить электроэнергию и не включать мощные электроприборы одновременно.

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений можно на сайте ДТЕК. Необходимо указать свой населенный пункт и адрес. Отметим, что узнать более детальную информацию можно здесь:

чат-бот в Telegram;

чат-бот в Viber;

сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Всего у действующих графиков есть три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны в случае необходимости (отмечено светло-серым). В целом потребители разделены на шесть групп, у которых поочередно отключают свет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал о критической ситуации с электроэнергией в Украине.