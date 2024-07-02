"Добре, що хоч не зима": мешканці Хмельницького без світла вже понад 12 годин поспіль

Офіціальних коментарів з цього приводу ще не має

У Хмельницькому світла немає вже понад 12 годин поспіль. Вимкнули електропостачання ще вчора ввечері, 1 липня. Станом на ранок 2 липня люди досі без світла.

Про це пишуть місцеві жителі у пабликах. Деякі скаржаться, що згідно з графіками, електропостачання повинні відновити аж о 15:00. Це означає, що загальна тривалість відключення може сягнути близько 20 годин.

Обурені мешканці міста скаржаться в пабліках на те, що влада знає про такі довготривалі відключення та нічого не робить. "Все вони знають. Це все обман", — написав один з користувачів. Дехто навіть заздалегідь припустив, як виправдовуватимуться в обленерго: "Є на що спирати причину…негода, то де аварійні служби? Вони цілодобово повинні працювати".

Офіціальних коментарів з цього приводу ще не має.

Нагадаємо, що військова агресія РФ призвела до значних руйнувань електростанцій, підстанцій та ліній електропередач. Відновлення пошкодженої інфраструктури потребує часу та ресурсів.Через пошкодження або захоплення деяких електростанцій зменшилася загальна потужність енергосистеми. Це створює дефіцит електроенергії, особливо в пікові години споживання. Є ще й сезонний фактор. Влітку може зростати навантаження через використання кондиціонерів. Окрім того, є необхідність проведення ремонтів та модернізації вцілілих об'єктів енергетики. Такі роботи часто вимагають тимчасового відключення певних ділянок мережі.

Вирішення цих проблем вимагає комплексного підходу, включаючи відновлення та модернізацію інфраструктури, розвиток альтернативних джерел енергії та впровадження енергоефективних технологій. Це тривалий процес, який потребує значних інвестицій та часу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Укренерго анонсували жорсткі графіки відключень на 2 липня.