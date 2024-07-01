В одной из областей Украины будут отключать свет по-новому: как изменили графики

Всего действует шесть очередей

По всей территории Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии, это касается Запорожья и области. Где с 1 июля изменили графики для бытовых пользователей.

"Телеграф" расскажет о нововведениях и о том, что влияет на длительность отключений.

Заметим, что графики отключений в Запорожье разные ежесуточно, ведь они создаются по рекомендациям Укрэнерго. В общей сложности в области действует 3 группы отключений.

В Запорожьеоблэнерго отмечают, что эти группы применяются в определенной последовательности, опираясь на состояние энергетики. То есть при необходимости могут быть отключены сразу все потребители, кроме критических инфраструктур.

В Запорожье действует 3 группы отключений и 6 очередей, а состояния электричества обозначаются следующими цветами:

белый — электроэнергия распределяется,

темно-серый — электроэнергия отсутствует,

голубой — электроэнергия может отсутствовать из-за отключения двух очередей одновременно,

светло-серый — электроэнергия может отсутствовать из-за отключения трех очередей одновременно.

Опубликованные графики отключений ориентировочные и применяются при отсутствии экстренных ситуаций или чрезмерного дефицита. Проверить список адресов в очереди можно по ссылке.

Напомним, в Днепре также были обновлены графики отключения света на 1 июля. Всего в городе действует 6 очередей.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам настойчиво советуют готовиться к тяжелой зиме.